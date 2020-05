Vigilia 18 maggio, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, lancia un nuovo appello. Si riparte, riaprono molti negozi, ma deve esserci la consapevolezza che le regole vanno sempre rispettate. Nei parchi pubblici saranno ancora off limits i giochi per i bambini. Non saranno poste limitazione all’occupazione di suolo pubblico. Novità anche sugli aiuti per chi non può farsi carico del pagamento delle bollette.