Gravina sul mercato di Corso Bucci: «Capire se si verificheranno assembramenti» (VIDEO)

«In base a quanto accadrà decideremo se spostarlo o meno nell’area del Romagnoli»

Lunedì riapre il mercato di Corso Bucci. Il primo cittadino, Roberto Gravina, illustra quali sono le modalità adottate per cercare di garantire il rispetto delle norme imposte in seguito alla pandemia derivante dal Coronavirus. Si tratta, come ha confermato il sindaco, di una «zona particolare perché non molto ampia, dunque ci sarà una sperimentazione e poi decideremo».