Gravina: su tutto il territorio cittadino abbiamo registrato solo 25 studenti positivi (VIDEO)

Il sindaco ha anche motivato la richiesta di invio degli ispettori dal ministero della Salute

Il sindaco Gravina fa il punto sulla situazione scolastica (e non solo) nel capoluogo di regione. In un video ha anche motivato la richiesta di invio degli ispettori del ministero della salute «Molti colleghi – ha detto – hanno chiuso didattica in presenza su tutto territorio. La scuola in presenza è un aspetto fondamentale. Pensate che su tutto territorio cittadino registriamo 25 positivi. 9 appartengono alle scuole superiori. Contagio non avviene a scuola e nelle classi. Il sistema sta dunque tenendo».