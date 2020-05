Gravina “sotto attacco”, la solidarietà del consigliere di Petacciato Fallica

La definisce «operazione da macchina del fango» contro il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il consigliere di minoranza al Comune di Petacciato, Matteo Fallica. Sotto la lente le tante accuse che in questi giorni sono piovute sulla testa del primo cittadino reo, a detta di molti, di non essere riuscito a gestire al meglio la problematica relativa al cluster rom di Campobasso. Fallica, in un video pubblicato su Facebook, spiega le motivazione della sua solidarietà a Gravina. «In questi giorni stiamo assistendo ad un’operazione da “macchina del fango” azionata dal centrodestra nei confronti del sindaco di Campobasso, ritenuto responsabile del focolaio dei contagi scoppiato il 30 aprile. Un vero e proprio sciacallaggio per attaccare il M5S. Chi è del MoVimento 5 stelle ha già messo in conto infiniti attacchi strumentali e sa che il sistema si difenderà senza esclusione di colpi. La strada del cambiamento non si fermerà. Solidarietà a Roberto Gravina».