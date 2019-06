Gravina sindaco, le congratulazioni di Arcigay Molise

«I nostri auguri a Roberto Gravina, nuovo Sindaco di Campobasso. Gravina ha sottoscritto in campagna elettorale la piattaforma Molise Pride, che in cinque punti comprende la creazione di un Assessorato specifico che si occupi anche di temi LGBT, azioni concrete contro l’omotransfobia, un impegno serio contro il bullismo omotransfobico nelle scuole, spazi per la cultura LGBT e un’attenzione specifica sui servizi di prevenzione HIV e MST. Un impegno che vada oltre il Molise Pride, al quale aspettiamo il Sindaco. Un impegno che possa cambiare chi ogni giorno subisce discriminazione a Campobasso».