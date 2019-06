Gravina sindaco grazie al 69,07% dei voti. La D’Alessandro si ferma al 30,93%

In controtendenza, dunque, rispetto al dato nazionale la città di Campobasso si affida ad un timoniere pentastellato. Roberto Gravina si aggiudica il secondo turno alle amministrative per Palazzo San Giorgio ottenendo 16.139 preferenze pari al 69,07% dei 23.750 votanti (54,42% l’affluenza alle 23 rispetto al 68,34% del primo turno) della prima, torrida, domenica di giugno quale è stata quella di ieri.

Maria Domenica D’Alessandro non solo non è riuscita a superare l’avversario ma ha perso tantissimo rispetto al 26 maggio scorso: 7.228 voti ricevuti pari al 30,93% rispetto agli 11.455 ricevuti nella prima tornata pari al 39,71%, il che significa 4.227 voti volatilizzatisi per molteplici motivi.

Il nuovo consiglio comunale sarà composto da 20 consiglieri pentastellati più il sindaco, 7 del centrodestra (PPI 2, Lega 2, E’ ora 1, Forza Italia 1, Fratelli d’Italia 1), 4 del Pd (il sindaco uscente Battista e altri tre), e probabilmente la candidata sindaco di Io Amo Campobasso Paola Liberanome, ma l’assegnazione dei seggi è ancora tutta da verificare.