Gravina: «Siamo praticamente entrati nella fase di assestamento dei dati» (IL VIDEO)

Il sindaco di Campobasso, Gravina fa il punto sull’emergenza Coronavirus: «Siamo praticamente entrati nella fase di assestamento dei dati che possono definirsi incoraggianti per due ragioni: all’aumento del numero dei tamponi processati non corrisponde un aumento dei contagiati; i nuovi contagi sono ancora una volta riconducibili a situazioni e gruppi già noti e soprattutto già in isolamento. Dobbiamo quindi abituarci ancora per un po’ a nuovi possibili contagiati consapevoli però che la strada imboccata è quella giusta. Un aggiornamento, infine, rispetto alla situazione dei buoni spesa e dei fondi raccolti: le richieste sono superiori alle 1100, sono state esaminate oltre 900 domande e siamo arrivati a consegnare buoni a 400 nuclei familiari, per un importo vicino ai centomila euro. Resta inteso che esaurita l’analisi delle domande e verificato l’andamento della spesa, si andrà nella direzione di ampliare la platea dei beneficiari, andando a consegnare i buoni spesa anche alle famiglie inizialmente e provvisoriamente escluse. Abbiamo dato priorità ai nuclei familiari con reddito pari a zero per poi ampliare. Grazie per la compostezza e la civiltà che Campobasso sta avendo nel rispettare le regole».