Gravina: «Saranno sanificati ambienti e mezzi di trasporto pubblici»

Videomessaggio informativo del sindaco di Campobasso sulle azioni previste dall’amministrazione in base al decreto del presidente del Consiglio dei ministri

CAMPOBASSO. «Dopo il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ho voluto specificare le azioni previste dall’Amministrazione comunale in merito». Lo afferma il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in un videomessaggio dal suo profilo social ufficiale. «Come ho avuto già modo di affermare si tratta di misure pensate dal Governo per disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative da applicare sull’intero territorio nazionale. In Molise – ha concluso – tutti gli enti istituzionali stanno, sin dall’inizio, procedendo in piena intesa raccordandosi ininterrottamente oltre che con il Governo, con Asrem e Protezione Civile»