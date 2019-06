Gravina ringrazia tutti e conferma: «Di Maio tornerà per il Corpus Domini»

«In questi giorni ho rilasciato tante dichiarazioni e ho provato a ringraziare tutti. Perché quando si vince, si vince tutti insieme». Così, il neo sindaco di Campobasso Roberto Gravina in un post su facebook. «Ringrazio i campobassani per la stima che mi hanno mostrato e non smetterò mai di farlo. Ma ci tenevo a spendere una parola per i ministri Luigi Di Maio, Elisabetta Trenta, Alberto Bonisoli che ci sono stati vicino e che continueranno a farlo, per i nostri portavoce in Parlamento che insieme a Luigi stanno pian piano, e non con poche difficoltà, provando a cambiare in meglio il Paese, per Consiglieri regionali che ascoltano costantemente le esigenze dei territori e dei Comuni molisani e che fanno il possibile, nonostante siano all’opposizione, per andare incontro alla volontà dei cittadini.

Quando la squadra è compatta sotto un simbolo che racchiude i valori fondanti dai quali siamo partiti e che continuano a rappresentare il nostro faro, anche gli approcci, le visioni e i metodi a volte eterogenei diventano un punto di forza. Queste elezioni hanno premiato il nostro lavoro dei 5 anni in Consiglio comunale, ma hanno anche confermato l’apprezzamento verso un MoVimento che per sua natura si evolve e conduce verso il cambiamento, adattandosi ad esso.

Grazie a loro, quindi, ai miei colleghi e amici che condividono con me i valori dell’onestà, della comunità, della democrazia diretta, della partecipazione, dell’ascolto, del bene comune, della rivoluzione culturale e gentile. Grazie perché anche di fronte ai sani confronti interni, ci ritroviamo poi sempre uniti dallo stesso sogno e dalla stessa visione di Città, di Regione, di Paese. Da un unico grande obiettivo: migliorare la qualità della vita di tutti.

Luigi Di Maio, come aveva promesso, – conclude Gravina – tornerà a trovarci per vivere con noi la tradizione del Corpus Domini, e sono certo che tutti i portavoce del MoVimento 5 Stelle, ad ogni livello istituzionale, saranno sempre pronti a collaborare per aiutarci a realizzare la Campobasso che in questi anni e in questi ultimi mesi abbiamo disegnato insieme!».