Gravina: «Più circoliamo e più il virus si diffonde, ma no alla caccia alle streghe»

Il sindaco di Campobasso commenta il primo caso di Coronavirus in città e invita tutti ad adottare le precauzioni prescritte

CAMPOBASSO. «E’ inevitabile che il virus si diffonda, ma fino ad un certo punto. Più circoliamo e più accade. Si tratta di una persona che ha segnalato correttamente la sua presenza quando è arrivato a Campobasso. Ma adesso no alla caccia alle streghe, basta a dare seguito a notizie che non arrivano da fonti istituzionali che creano solo allarmismo». Lo ha detto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in un videomessaggio dal suo profilo social ufficiale. «Ora – ha proseguito – bisogna invertire la rotta e diminuire i contagi non uscendo di casa. Probabilmente verrà adottata una misura ancor più restrittiva e se ne sta già discutendo. Basta fare la spesa tutti i giorni, ma settimanalmente; rinunciare ai parrucchieri e altre abitudini legate all’estetica, ma soprattutto – ha concluso Gravina – mettere in atto tutte quelle precauzioni che devono entrare nella testa di tutti noi».