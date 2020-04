Il sindaco di Campobasso Gravina ha risposto alle accuse lanciate dal gruppo del Partito Democratico al Comune di Campobasso (qui l’articolo). Sotto la lente il progetto “Scuole sicure” e gli ulteriori finanziamenti al corpo della Polizia Municipale per l’acquisto di alcune pistole. Per il sindaco Gravina è «necessario aumentare le armi per la Polizia Locale».

IN ALTO LE DICHIARAZIONI DEL PRIMO CITTADINO.