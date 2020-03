Gravina: «La Regione demolisca l’ex Roxy per porre fine al degrado»

Il sindaco di Campobasso annuncia anche nuovi interventi sulla pubblica illuminazione dopo quelli tra via Monsignor Bologna e via Trivisonno e in piazza Falcone-Borsellino

«Nei prossimi mesi, grazie al nuovo appalto della pubblica illuminazione, sposteremo l’attenzione sulle contrade, aumentando il numero dei lampioni, ma voglio raccontarvi due fatti, ovviamente simbolici, per testimoniare l’attenzione anche per le piccole cose, peraltro a costi ridottissimi». Lo ha scritto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, sul suo profilo social ufficiale.

«All’incrocio Monsignor Bologna – via Trivisonno, da anni si notava la pericolosità dell’attraversamento pedonale, soprattutto nelle ore serali. Ora, abbiamo potenziato l’illuminazione e a breve, procedure burocratiche permettendo, potenzieremo anche la segnaletica sia orizzontale che verticale, inserendo specifici segnali luminosi. In Piazza Falcone e Borsellino, già piazza Savoia, non so quanti lo notarono, ma circa 15 anni fa, in occasione della tanto criticata risistemazione, furono installati dei lampioncini che furono accesi solo per il tempo dell’inaugurazione, grazie ad un allaccio provvisorio, perché di fatto mancava l’impianto elettrico. La questione fu oggetto anche di un atto consiliare nel 2017 ma nonostante il successivo intervento avviato in occasione del cambio del nome, nulla accadde. Dopo 15 anni e un piccolo lavoro di scavo, luce fu. Ora tocca alla Regione procedere alla demolizione del Roxy – ha concluso – altrimenti il degrado sarà sempre più preoccupante».