Gravina: “La lotta per eliminare la violenza contro le donne deve avvenire nel quotidiano e con azioni concrete”

“Ogni giorno è il giorno buono per combattere ed eliminare la violenza contro le donne. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – Il 25 novembre ci ritroviamo uniti per far sentire più forte la nostra voce su questi temi che hanno bisogno di interventi e azioni concrete nel quotidiano da parte di ognuno di noi.

Anche in considerazione di ciò e della volontà di apportare contributi propositivi al dibattito sempre necessario da approfondire e sviluppare sul contrasto alla violenza di genere, – ha spiegato Gravina – quest’anno il Comune di Campobasso e l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso hanno voluto affidare al canto di una cantautrice come Erica Mou quella voce in grado di diffondere e ampliare, anche tra i più giovani, un’opera di sensibilizzazione sul problema della violenza contro le donne che partendo dall’arte, dalla bellezza e dalla poesia, possa generare qualcosa di concreto e duraturo in favore di chi è accanto, ogni giorno, alle donne vittime di violenza.

Per questo, il ricavato del concerto che questa sera Erica Mou terrà al Teatro Savoia, dalle ore 21.00, sarà interamente devoluto alla Cooperativa sociale Befree, attuale gestore del progetto regionale che comprende tre Centri Antiviolenza e la Casa rifugio, luoghi d’amore necessari e preziosi.”I biglietti per assistere al concerto di Erica Mou sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/3cYYOZT