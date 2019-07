Gravina: «Io alla Provincia? E’ in corso un dibattito a livello nazionale sulla natura dell’Ente»

Intervenendo nel dibattito in seguito alla presentazione della mozione a firma Pd-La Sinistra per Campobasso che invita il sindaco Roberto Gravina a candidarsi a presidente della Provincia di Campobasso, il primo cittadino ha replicato: «Oggi non siamo favorevoli alla mozione perché è in atto una discussione tra noi e a livello nazionale sulla natura che dovrà assumere l’Ente Provincia».