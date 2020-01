Gravina in esclusiva: «A marzo telecamere e comandante della Muncipale, via delle Frasche resterà a doppio senso»

Intervista al sindaco di Campobasso che annuncia anche «un nuovo dirigente per Palazzo San Giorgio»

Nel dettaglio il progetto della funicolare e infine si rivolge al senatore Di Marzio: «Deve spiegare perché ha lasciato i 5 Stelle»

Telecamere di videosorveglianza, comandante della Muncipale, un nuovo dirigente in arrivo, via delle Frasche, fondi Cis, caso Di Marzio e tanto altro ancora. Numerose le novità annunciate dal primo cittadino del capoluogo nell’intervista esclusiva rilasciata al Quotidiano del Molise.

Via delle Frasche resterà a doppio senso e non ci sarà alcuna sperimentazione del senso unico. Le telecamere di videosorveglianza entreranno in funzione a marzo e nello stesso mese sarà nominato il nuovo comandante della Municpale, mentre a Palazzo San Giorgio arriverà un nuovo dirigente. Il sindaco, poi, ha spiegato nel dettaglio il progetto, che rientra nei Cis, della funicolare che darà nuovo impulso al centro storico del capoluogo. E infine riflessioni di carattere politico in merito al momento che sta vivendo il Movimento 5 Stelle e alla fuoriuscita dallo stesso del senatore Di Marzio.

L’INTERVISTA IN ALTO