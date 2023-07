Gravina: «In Consiglio regionale non sarò nel gruppo M5S, ma rappresenterò l’intera coalizione progressista»

L’ex candidato alla presidenza per il centrosinistra ha fatto chiarezza dal punto di vista politico dopo proclamazione degli eletti avvenuta nelle ultime ore: «Escludo le dimissioni da sindaco, altrimenti scatterebbe il commissariamento. Appena sarò decaduto, scatteranno i poteri sostituitivi del vice sindaco perché per Campobasso è più utile avere un governo comunale»

«In Consiglio regionale, non farò parte del gruppo del M5S per dare una rappresentanza ad una coalizione la quale, se morisse domani, non avrebbe senso. Invece, dobbiamo crederci e, proprio per questo, è stata una scelta condivisa con tutti gli alleati. Le dimissioni da sindaco le escludo perché altrimenti scatterebbe il commissariamento.

Appena si verificheranno le condizioni, io sarò decaduto dalla carica e, in quel caso, scatteranno i poteri sostituitivi del vice sindaco perché riteniamo più utile che la città abbia un governo che possa operare». L’ex candidato presidente della Regione Molise per il centrosinistra e in quota M5S e (ancora) sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha fatto subito chiarezza, dal punto di vista politico, rispetto agli adempimenti istituzionali che arriveranno a stretto giro dopo la proclamazione degli eletti per la prossima legislatura regionale avvenuta ieri, giovedì 6 luglio, in Corte d’Appello.



«È tempo che il Consiglio regionale riprenda a produrre ciò che gli compete. Sapremo garantire – ha spiegato ancora Gravina – rappresentanza politica e riconoscibilità ai valori di tutte le parti politiche che ci hanno sostenuto in campagna elettorale dopo le analisi e i ragionamenti, l’autocritica e le prese di responsabilità che, personalmente, già a qualche ora dall’esito delle votazioni ho avuto modo di esprimere.

Per questo, nel rinnovare al nuovo presidente Roberti e a tutti consiglieri eletti, i migliori auguri per un lavoro da svolgere sempre e comunque nell’interesse dell’intero Molise e delle sue comunità, posso assicurare che l’impegno, la passione e la dedizione per il bene comune saranno i tratti distintivi di un’azione politica che dai banchi della minoranza, con tutti i colleghi, sapremo portare avanti con costanza quotidiana, attraverso attività di controllo e vigilanza, come è giusto che sia, ma anche attraverso proposte costruttive».



Sia pure all’opposizione, «a noi come forze progressiste spetta ora il compito di svolgere sin da subito un’attività politica programmata da portare avanti sui territori per contribuire a creare una forte identità rappresentativa delle esigenze comuni, sociali, lavorative ed economiche, in cui si riconoscano i molisani, stimolando così – ha concluso l’ex candidato presidente – la costituzione di un’opinione pubblica libera, che in futuro voti e scelga senza condizionamenti di sorta». (adimo)