Gravina: “Il volontariato è cardine fondamentale per la tutela dei più fragili”

Anche l’Amministrazione comunale di Campobasso con il sindaco, Roberto Gravina, e l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella, ha accolto l’invito del CSV Molise a essere presente al Coriolis per il convegno dal titolo ‘Il ruolo degli ETS nella costruzione del welfare. Cambiamenti e sviluppi del volontariato alla luce della riforma’.

“Il settore del volontariato – ha detto Gravina nel suo saluto rivolto alla folta platea di intervenuti – è per le Istituzioni un cardine fondamentale per operare, attraverso persone qualificate e competenti, a favore della tutela delle persone più fragili.

Tutto il terzo settore – ha aggiunto il sindaco – affronta, quotidianamente, problematiche legate alla complessità della realtà sociale in cui viviamo. Lo fa in maniera non solo competente ma anche con una visione d’insieme che insegna a tutti noi come si fa rete per il bene comune”.