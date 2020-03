Gravina: «Il cammino sarà ancora lungo, cerchiamo di non dividerci»

Il sindaco di Campobasso invita anche a prenotare la spesa a chi fa consegne a domicilio per gli anziani che hanno bisogno

CAMPOBASSO. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha fatto il consueto punto della situazione giornaliero dell’emergenza Coronavirus in città. «Laddove nei condomini ci sono persone dimesse dagli ospedali, vi prego di non allarmarvi perché questi soggetti hanno avuto le istruzioni su come comportarsi non uscendo di casa. La primaria fonte di contagio sono i contatti diretti tra le persone – ha ricordato -, quindi il contatto diretto con le superfici è meno importante. Una mano la chiediamo per gli anziani che hanno bisogno di assistenza, quindi prenotate voi la spesa che le aziende porteranno al domicilio dei vostri cari. Il cammino sarà lungo anche se qualche notizia positiva inizia ad arrivare e cerchiamo di non dividerci remando tutti nella stessa direzione».