Gravina: “Delusione fortissima, ora al lavoro per una nuova squadra in serie D”

Il sindaco di Campobasso si è già attivato per intraprendere il percorso indicato all’articolo 52 comma 10 delle Noif della Federcalcio: “La società dovrà farsi carico di restituire i soldi degli abbonamenti e chiarire le intenzioni future”

“La sentenza del Tar del Lazio, che ha confermato l’esclusione del Campobasso dalla prossima Lega Pro, è una delusione fortissima per la città. Ho sentito la Figc e anche il presidente Di Cristinzi affinché si possa lavorare, ognuno per quanto di sua competenza, per avere una nuova squadra per la serie D”. Lo ha affermato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, interpellato da un’emittente locale dopo il pronunciamento dei giudici amministrativi. “Valuteremo le proposte che arriveranno per nuova società sportiva che garantisca un campionato di livello in serie D. Ho sentito la proprietà – ha aggiunto Gravina – la quale dovrà farsi carico di restituire i soldi degli abbonamenti e comunicare quali saranno le intenzioni future”.

La strada indicata dal sindaco è quella collegata all’articolo 52, comma 10, delle Noif (Norme di Organizzazione Interna della Federazione) della Federcalcio, secondo cui «in caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della Lnd, previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della Lnd, anche in soprannumero, purché la stessa società: adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato; non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla Figc».

In più, secondo le norme organizzative interne della Federcalcio, «qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla Figc nel primo caso non inferiore a 300mila euro e nel secondo caso non inferiore a 100mila euro». Le altre strade – che nessuno ovviamente si augura – potrebbero essere il fallimento o il trasferimento di un titolo sportivo.