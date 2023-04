Gravina candidato presidente, M5S: “Riconosciuto il nostro impegno”

Il sindaco di Campobasso guiderà la coalizione con il centrosinistra alle prossime Regionali. Il Movimento 5 Stelle commenta con soddisfazione sui social la scelta di un esponente pentastellato: “Saremo al fianco di Roberto per ‘liberare’ il Molise”

A poche ore dal via libera dei leader nazionali e da una successiva e breve nota congiunta della coalizione ‘progressista’ che di fatto ha confermato l’intesa e la ratifica della scelta a livello regionale (articolo qui), il Movimento 5 Stelle Molise, affidandosi al proprio profilo Facebook, ha commentato la scelta di investire Roberto Gravina, sindaco ‘pentastellato’ di Campobasso, del ruolo di candidato presidente della coalizione in vista delle elezioni regionali di giugno.

“Sono state ore molto intense ma finalmente possiamo dirlo con orgoglio: Roberto Gravina sarà il candidato presidente che guiderà la coalizione progressista alla corsa per il Governo della Regione Molise.

Roberto incarna al meglio i valori, la sensibilità e le competenze di una coalizione che condivide i punti programmatici più importanti e delicati della nostra visione di Molise. Per questo, dopo cinque anni di serio e costante lavoro all’opposizione in Consiglio regionale, siamo fieri di veder riconosciuto il nostro impegno da parte di tutte le forze politiche e sociali del centrosinistra molisano.

La scelta di Roberto Gravina, sindaco di Campobasso e portavoce storico del MoVimento 5 Stelle in Molise, è la conferma di un consenso ampiamente riconosciuto da tutti gli esponenti del fronte progressista. Una figura in grado di fare sintesi e di dare forza a quei temi per i quali ci siamo battuti in questi anni: sanità, trasporto pubblico, infrastrutture, servizi.

Con le nostre candidature, con il nostro programma, con la nostra esperienza e con la nostra visione, saremo al fianco di Roberto per guidare la coalizione progressista e liberare il Molise dalla gestione fallimentare di un sistema che abbiamo sempre contrastato con forza, argomenti e proposte concrete.

Ora siamo pronti per affrontare, tutti uniti, questa grande sfida in cui è in gioco il futuro dei molisani“.