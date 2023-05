Gravina candidato governatore, Tramontano: “Deve dimettersi da sindaco”

Il consigliere comunale di Campobasso accusa il primo cittadino di comportamento scorretto per aver annunciato di passare la guida dell’amministrazione alla vice Paola Felice

“Far passare come normale, naturale, imprevisto e sorprendente che Roberto Gravina abbia voluto fare il candidato Presidente della Regione Molise per il centrosinistra, nonostante avesse ancora più di un anno di mandato al Comune di Campobasso, è una operazione a dir poco scorretta”. E’ il commento del consigliere di opposizione al Comune di Campobasso, Alberto Tramontano, dopo l’accettazione della candidatura da parte del sindaco del capoluogo e l’annuncio di una ‘abdicazione’ in favore della sua vice.

“Roberto Gravina è stato eletto nel 2019, al ballottaggio, sindaco di Campobasso e per fare carriera politica ha oltraggiato la città di Campobasso, i campobassani e l’intero Consiglio comunale (compresi gli sbigottiti e inconsapevoli consiglieri 5 STELLE, che reggono il moccolo al sovrano).

Gravina ha affermato che nulla cambierà al Comune di Campobasso.

Ma con quale coraggio e non curanza si può affermare una cosa simile?

Lui è stato eletto direttamente dai cittadini campobassani per guidare la città di Campobasso ed ha il dovere di rispettarne la volontà e di portare a termine il proprio mandato.

Gravina ha deciso che il Vicesindaco lo sostituirà e concluderà il mandato amministrativo: secondo quale norma, secondo quali principii, secondo quali poteri Gravina può disporre della città di Campobasso a suo piacimento indicando anche le soluzioni politico-amministrative per perpetuare l’agonizzante maggioranza stelle?

Il ballottaggio lo ha vinto lui e non il Vicesindaco Paola Felice che, va ricordato, senza la vittoria di Gravina non sarebbe stata eletta neppure consigliere comunale e ora dovrebbe guidare la città di Campobasso.

Sappia la cittadinanza campobassana e gli ignari consiglieri 5stelle che Gravina ci conduce ad elezioni anticipate nell’autunno 2023 e la consiliatura non arriverà a scadenza naturale.

Soltanto con escamotage poco nobili (a dir poco) le tempistiche potrebbero mutare.

Gravina deve dimettersi subito!

Non può continuare a umiliare la città che ha riposto la propria fiducia in lui.

Deve dimettersi ed assumersi fino in fondo le responsabilità di una scelta gravissima per i cittadini campobassani.

Non è giusto, non è eticamente corretto e non politicamente accettabile che Roberto Gravina faccia passare il messaggio che la situazione che ha creato sia normale e naturale.

Vuole fare il Presidente della Regione Molise o il Consigliere regionale? Allora deve dimettersi da sindaco della città di Campobasso, subito.

Soluzioni pasticciate per consentire una eterodirezione politica e la permanenza al potere della squadra 5stelle che lo ha sostenuto non sono accettabili e saranno attenzionate a tutti i livelli.

Gravina faccia pure il suo percorso politico, faccia pure carriera politica, ma rispetti la città di Campobasso e i campobassani, si dimetta e non continui a pensare di poter fare ciò che vuole senza responsabilità conseguenti.

Ora abbiamo inteso il vero cambiamento promesso dai 5 stelle: il cambiamento di poltrona”.