Gravina: «Attività giudiziaria svolta con serietà ed efficienza»

Il sindaco di Campobasso ha partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020

CAMPOBASSO. Oggi, sabato 1° febbraio, nell’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano”, è stato inaugurato l’anno giudiziario 2020. Presente nella sala dello storico istituto cittadino, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che dopo aver ascoltato la relazione del Presidente della Corte di Appello di Campobasso e l’intervento del Procuratore Generale, Guido Rispoli, ha così commentato quanto emerso dalle loro annotazioni.

«L’inaugurazione dell’anno giudiziario si conferma essere un momento di confronto ed analisi necessario per l’esplicazione alla cittadinanza dei dati conoscitivi che rendono conto dell’attività giudiziaria svolta dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019. Ascoltando la relazione del Presidente della Corte di Appello, Rossanna Iesulauro, abbiamo avuto modo di verificare come l”attività giudiziaria nella nostra comunità è stata svolta anche nel corso dell’ultimo anno con serietà ed efficienza, rispondendo ai bisogni dei cittadini, nonostante la crescente carenza di personale che rischia, soprattutto per il futuro, di rendere difficile l’esercizio della giurisdizione sul nostro territorio. L’intervento delle Istituzioni in tal senso va rilanciato accanto all’ottimizzazione delle risorse disponibili e a quella volontà, sempre forte e presente negli Operatori del Diritto del distretto di Campobasso e del Molise in generale, di garantire, criticità fisiologiche a parte, uno sviluppo efficace alle molteplici attività giudiziarie condotte».