Gravina attacca, la Prefettura risponde

Mentre il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, con una diretta facebook, (QUI l’articolo) fatta con toni forti e decisi precisava la sua posizione in merito alle presunte responsabilità sulla mancata vigilanza relativa al funerale rom del 30 aprile scorso, nelle redazioni dei giornali giungeva quasi in contemporanea una nota dallUfficio di Gabinetto della Prefettura di Caampobasso nella quale si precisava che:

«Si è tenuto nel pomeriggio odierno (11 MAGGIO), presieduto dal Prefetto Maria Guia Federico, un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di polizia territoriale, il Presidente della Regione e il Sindaco di Campobasso. Nel corso dell’incontro sono state approfonditamente esaminate le problematiche connesse alla gestione dell’emergenza COVID-19, anche alla luce del nuovo cluster accertato nel capoluogo.

Sono stati condivisi i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di continuare a garantire il pieno rispetto delle misure governative. In particolare, sono stati ulteriormente intensificati i servizi sul territorio del comune di Campobasso, finalizzati allo svolgimento di stringenti controlli volti a scongiurare comportamenti non conformi alle disposizioni anticontagio, nonché il rischio di circolazione non consentita da parte di soggetti sottoposti a misure restrittive di tipo sanitario».