Gravina annuncia la chiusura al traffico del centro storico e la visita di Conte (VIDEO)

«Le scelte impopolari e coraggiose vanno prese ad inizio mandato»

Il sindaco di Campobasso lo ha dichiarato ad Olbia durante l’assemblea dell’Anci giovani

Intervenuto alla tavola rotonda ad Olbia durante la X assemblea nazionale Anci Giovani, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha svelato alcuni particolari finora non venuti pienamente alla luce in merito al progetto del Contratto Istituzionale di Sviluppo riguardante il capoluogo ed ha annunciato l’immediata visita del presidente del consiglio Giuseppe Conte in città proprio per la firma del Cis Molise. «Credo che avremo Conte a Campobasso – ha detto Roberto Gravina – già la prossima settimana per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo del Molise». Il sindaco ha poi spiegato all’attenta platea degli amministratori locali quali sono i progetti regionali, soffermandosi ovviamente su quelli che interessano il capoluogo di regione. Pressato dal giornalista che ha condotto la serata, Gravina ha scoperto le carte, annunciando che «puntiamo alla chiusura al traffico del centro storico attraverso la realizzazione di un parcheggio e un sistema per la mobilità elettrica». Chiusura totale del centro storico che potrebbe far storcere il naso a residenti della zona e commercianti. Ma il sindaco del capoluogo non è sembrato preoccupato da questo aspetto. «Pazienza, si tratta di scelte coraggiose. E come abbiamo appreso dai manuali di politica, le scelte più coraggiose e impopolari vanno prese ad inizio mandato, per non essere schiavi del consenso». dim