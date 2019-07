Gravina accoglie il viceministro Fioramonti in visita a Campobasso

CAMPOBASSO

Come da programma, il viceministro all’istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti è arrivato a Campobasso ed è stato accolto a Palazzo San Giorgio dal sindaco Roberto Gravina e dal consigliere comunale, in quota 5 Stelle, Lorenzo Sallustio. Sarà lo stesso Gravina ad accompagnare il viceministro all’Università dove incontrerà il Rettore neoeletto prof. Luca Brunese. A seguire, Fioramonti sarà in visita al Consevatorio Perosi.

Lorenzo Fioramonti è giunto a campobasso in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. L’evento “Da te solo a tutto il mondo” ha preso il via il 14 luglio scorso e terminerà questa sera al Parco Eduardo De Filippo nel Quartiere San Giovanni.