Gravina a Palazzo Chigi, le congratulazioni del premier Conte al neo sindaco

E’ iniziato intorno alle 13 circa il tavolo sul Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise in programma oggi, giovedì 13 giugno, a Palazzo Chigi. Oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, vi hanno preso parte il governatore Donato Toma, l’ad di Invitalia Domenico Arcuri, i prefetti di Campobasso e Isernia e i rappresentanti delle due province, il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio e il primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina. A quest’ultimo – eletto il 9 giugno scorso nelle file del M5S in occasione del turno di ballottaggio – gli auguri del premier Conte: «I migliori auspici per una buona amministrazione e un buon governo. Buon lavoro», queste le parole del presidente del Consiglio.