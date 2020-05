Gravina a Mattino 5 duramente attaccato: «Ha messo in difficoltà il Molise»

Ovviamente non accennano a placarsi le polemiche sul funerale Rom che si è svolto il 30 aprile scorso a Campobasso e sulla gestione del caso divenuto di dominio nazionale. Questa mattina, mercoledì 13 maggio, il sindaco di Campobasso, Gravina è stato ospite della trasmissione di canale 5, Mattino Cinque. Ad attaccarlo duramente è stata l’onorevole Annaelsa Tartaglione. «Lei ha messo in difficoltà la popolazione di Campobasso e dell’intero Molise -ha sentenziato- Aveva il dovere di mettere subito in quarantena le persone che avevano partecipato al funerale». Il sindaco ha invece parlato di attacchi vergognosi, «Questo è sciacallaggio sulla salute dei cittadini».