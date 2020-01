Gravina a Caterpillar: «I 40 abeti sono già andati, ma non teneteli in bagno»

Il sindaco di Campobasso è intervenuto alla trasmissione di satira politica su Rai Radio 2 sull’iniziativa degli arbusti natalizi messi a disposizione dal Comune

CAMPOBASSO. «Sono già andati i 40 abeti, “depurati” dai fiocchi natalizi, utilizzati in piazza Pepe, e messi a disposizione dei cittadini, da parte dell’amministrazione comunale, per essere ripiantati». Lo ha detto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in diretta su Rai Radio 2, durante il suo intervento telefonico alla trasmissione “Caterpillar”, in onda alle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì e condotta da Sara Zambotti e Massimo Cirri. I due conduttori – chiedendo ai radioascoltatori cosa ne faranno degli addobbi natalizi dopo le feste – hanno voluto saperne di più sull’iniziativa degli abeti incalzando scherzosamente il primo cittadino sul luogo migliore in cui i cittadini potrebbero ripiantare gli arbusti da 1,8 metri di altezza: «Meglio non pensare di metterlo in bagno…». «Infatti, la nostra città ha un clima adeguato alla loro sopravvivenza…», ha replicato pronto Gravina. «Non vale però venire a prendere l’albero per fare legna a spese del Comune», hanno detto ancora scherzando Zambotta e Cerri. «Ci dispiacerebbe molto se fosse così visto che siamo impegnati nella riforestazione urbana», la risposta di Gravina che, in vista dell’iniziativa nazionale “M’illumino di meno”, interverrà ancora alla trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 2 come preannunciatogli dai conduttori Zambotti e Cirri.