«Gravi carenze», gli operatori della Giustizia incrociano le braccia

«Ci sono gravissime carenze di personale e nel 2021 ci sarà un vuoto di organico pari al 50%. I lavoratori in servizio sono anziani, demotivati e pagati meno di tutti gli altri del settore pubblico. È evidente che si sta mettendo a serio rischio l’apertura degli uffici giudiziari». Così in una nota a firma di Nicola Farina (Fp Cgil), Vincenzo Traniello (Cisl FP) e Vincenzo Bredice (Uil Pa) che aggiungono: «Più volte al Ministro Bonafede è stato chiesto di agire su due piani: un piano di assunzioni (e non quella manciata annunciata solo per rabbonire l’opinione pubblica) e la valorizzazione del personale in servizio (attraverso il rispetto degli accordi presi nel 2017 che prevedono progressioni giuridiche ed economiche per tutto il personale). Nulla è stato fatto, il Ministro ha fatto orecchie da mercante. Ormai la situazione è divenuta insostenibile, infatti negli ultimi anni la riforma della Giustizia è stata il leitmotiv dei Governi e, purtroppo, tali riforme hanno avuto due fondamentali e costanti caratteristiche: la settorialità, cioè il fatto di riguardare non il “sistema” nella sua interezza, ma singoli parti di esso; la carenza di investimenti, pari o vicino allo zero, che hanno condizionato il restante quadro pseudo-riformista. Per noi occorre, soprattutto, garantire un servizio giustizia di qualità in tutto il territorio nazionale a garanzia della collettività… al fine di rendere al cittadino un diritto, sancito dalla Costituzione, fondamentale ed irrinunciabile in un Paese civile».