Grave perdita per la scuola molisana: scomparso il dirigente dell’Usr, Fabio Calandrella

“L’avvio del nuovo anno scolastico è stato sconvolto da una grave perdita per la scuola molisana: ci ha lasciato il dottor Fabio Calandrella. Mancheranno a tutti la sua grande professionalità, la sua profonda umanità e la sua garbata disponibilità. Nel dolore ci stringiamo alla sua famiglia. Che la terra ti sia lieve, Fabio”. E’ quanto scrivono in un messaggio i dirigenti scolastici della scuola molisana. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un punto di riferimento per il mondo dell’insegnamento e come una persona squisita, benvoluta e apprezzata anche dai suoi studenti.

Anche le segreterie regionali FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams “si uniscono al cordoglio della famiglia e di tutto il mondo della scuola molisana per la perdita del dott. Fabio Calandrella, esempio di professionalità, correttezza e rispetto istituzionale”.