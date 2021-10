Grave incidente sulla Statale 87: tre auto coinvolte e quattro feriti trasportati in ospedale

Grave incidente stradale questa sera, domenica 24 ottobre, intorno alle 19 lungo la Strada Statale 87, precisamente al chilometro 106+800, in territorio di Sepino. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate tre auto: una Peugeot, una Volkswagen Golf e una Mercedes. Il bilancio dell’incidente è pesante: sono 4 le persone rimaste ferite nel sinistro, tutte trasportate in Pronto Soccorso dalle ambulanze del 118 giunte immediatamente sul posto: uno verserebbe in condizioni più serie.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, si sono recati i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione. La Statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati. Il traffico ha subito, inevitabilmente, dei rallentamenti.

La trada è stata riaperta al traffico regolare alle 20.