Grave incidente stradale sulla Fresilia, ci sono feriti

Gli operatori del 118 e i Carabinieri di Isernia sono impegnati in questi momenti (ore 21:30 21 febbraio) in un delicato intervento su un tratto di strada della Fresilia di competenza della Provincia, in territorio di Frosolone, dove è avvenuto un incidente stradale. Le notizie giungono con pochi particolari, ma sembra che vi siano alcuni feriti e stanno per essere portati al Pronto Soccorso. La viabilità sul tratto di strada interessato è temporaneamente interdetta per permettere lo svolgimento dei soccorsi. Seguono aggiornamenti.