Grave incidente stradale, perde la vita un 30enne

Drammatico incidente sulla Statale 16, proprio all’incrocio per Rio Vivo intorno alle 17.30 di oggi, sabato 16 luglio. Un centauro a bordo del suo scooter ha perso la vita per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto insieme ai sanitari del 118 Molise e i volontari della Misericordia. Si tratterebbe di un ragazzo di 30 anni, F.C. Nel sinistro sarebbero coinvolte anche 2 vetture.

Il 30enne sarebbe morto sul colpo. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI