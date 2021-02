Grave incidente in periferia, 15enne al San Timoteo in codice rosso

Brutto incidente quello avvenuto poco prima delle 19 di oggi, 3 febbraio, all’incrocio tra via Torino e via Catania a Termoli, in zona Porticone. Per cause ancora in corso di accertamento due 15enni sono caduti dallo scooter. Ad avere la peggio è stato uno dei due giovani. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e della Misericordia di Termoli e Montenero di Bisaccia che hanno trasportato uno dei due ragazzi al pronto soccorso in codice rosso dopo aver riportato un serio politrauma. Dovrà essere sottoposto ad una operazione. Trasportato in codice verde anche l’altro ragazzo in sella allo scooter.