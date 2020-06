Grave incidente in moto per un 30enne lungo la SS 627, trasferito d’urgenza a Teramo

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 giugno, lungo la Strada Statale 627, precisamente al chilometro 70+960, in territorio di Isernia. Si tratta della provinciale che collega Fornelli al capoluogo pentro. Si è trattato di un incidente autonomo e, per cause che sono al vaglio delle autorità competenti, il conducente della moto ha perso il controllo della stessa andando ad urtare contro il guard rail. L’impatto è stato importante e l’uomo, un 30enne di Trivento, ha riportato gravi ferite. E’ stato trasportato dalle ambulanze del 118, che sono prontamente giunte sul posto, al Pronto Soccorso di Isernia. Da qui il trasferimento presso l’ospedale di Teramo.

Il ragazzo ha rimediato una grave lesione al braccio destro che potrebbe compromettere l’arto stesso. Per questo è stato deciso il trasferimento a Teramo, nosocomio in cui sono specializzati in interventi micro chirurgici che riguardano la neurochirurgia.

Sul posto la Polstrada di Isernia, il 118 e personale Anas.