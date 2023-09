Grave incidente frontale sulla Bifernina, tre feriti. Strada chiusa al traffico

Un violento incidente frontale si è verificato poco dopo le 8 sulla Statale 647 Bifernina al km 12+550, nel territorio di Casalciprano. A scontrarsi due auto, fortemente danneggiate dall’impatto. Tre le persone che risultano al momento ferite, almeno una di loro sarebbe in gravi condizioni. Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale Anas. La strada è temporaneamente chiusa al traffico. In corso i soccorsi e la ricostruzione della dinamica.

Aggiornamenti. Sono in corso i rilievi per stabilire le cause del sinistro che si è verificato questa mattina sulla Bifernina, nei pressi del bivio per Casalciprano. Un 72enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Campobasso dal personale 118 intervenuto, codice giallo per altri due feriti, rispettivamente di 45 e 59 anni.