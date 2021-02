Grave incidente alla galleria di Macchia d’Isernia, quattro auto coinvolte

Grave incidente tra Isernia e Venafro, all’altezza della galleria di Macchia d’Isernia, prima del bivio di Monteroduni, con quattro auto coinvolte, due persone ferite abbastanza gravemente e una in maniera più leggera. Sul posto i Carabinieri di Venafro e diverse ambulanze del 118 di Isernia Soccorso per trasportare i feriti. Poco chiare le cause dell’incidente, un’auto si è ribaltata su se stessa e sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare i passeggeri. Traffico interrotto e deviato con grosse difficoltà per raggiungere il luogo del sinistro. I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Veneziale ma nessuno di loro è sembrato in pericolo di vita si soccorritori del 118 arrivati sul posto. Due persone portate in ospedale in codice giallo: 4 in totale i feriti.