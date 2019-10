Poco dopo le 18 di oggi (3 ottobre 2019) due auto (una Ford Fiesta e una Seat Ibiza) si sono scontrate sulla Statale 87 al km 121 in prossimità dello svincolo per Vinchiaturo. Il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto alla circolazione per permettere lo svolgimento dei soccorsi ai tre feriti che sono stati estratti dalle auto e portati con ambulanze del 118 al Cardarelli di Campobasso. Stanno operando assieme a medici e infermieri anche i Vigili del fuoco di Campobasso e i Carabinieri di Bojano e i tecnici dell’Anas. Uno dei tre feriti è stato soccorso seguendo la procedura del codice rosso, meno gravi le condizioni di una terza persona, coinvolta anche una ragazza. I carabinieri hanno eseguito i rilevi per le attribuzioni di responsabilità, ma l’asfalto viscido potrebbe aver contribuito allo scontro fra le auto. Alle 19,25 dal compartimento Anas è arrivata la comunicazione che la strada interessata dall’incidente è stata riaperta a senso unico alternato.