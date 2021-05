Grave carenza di personale, l’Asrem cerca 12 medici pediatri e neonatali: indetto l’Avviso pubblico

Indetto dall’Asrem un Avviso pubblico per il conferimento di n. 7 incarichi libero professionali a medici specialisti in Pediatria e di n. 5 incarichi libero professionali a medici specialisti in Pediatria/Neonatologia. La selezione pubblica si è resa necessaria – si legge nel bando – “per la grave carenza di personale nei reparti interessati e, dunque, per scongiurare l’interruzione del pubblico servizio, tenuto conto che era oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane interne all’azienda”. L’Avviso terrà conto dei soli titoli posseduti all’atto della domanda e prevede l’assunzione a tempo indeterminato. Le domande redatte su carta semplice debitamente firmate e datate, indirizzate al Direttore Generale dell’ASReM – Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso – devono essere inviate entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul sito Asrem.

L’AVVISO PUBBLICO