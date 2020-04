Grave carenza di pediatri, c’è l’Avviso pubblico dell’Asrem per 5 incarichi

Per evitare l’interruzione di pubblico servizio

Verificata la gravissima carenza di Medici Specialisti in Pediatria presso la ASReM, al fine di scongiurare l’interruzione di pubblico servizio in violazione dell’art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all’Azienda, nelle more del reclutamento di personale a tempo indeterminato mediante dell’espletamento delle procedure concorsuali previa procedura di mobilità, è stata indetta procedura selettiva pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali, per il conferimento di numero 5 incarichi libero professionali a N. 5 MEDICI SPECIALISTI IN PEDIATRIA

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI: – Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia – Abilitazione all’esercizio della professione – Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi – Specializzazione in Pediatria o scuole equipollenti o affini. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.