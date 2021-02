Grave carenza di bombole d’ossigeno in basso Molise, l’appello a restituire i vuoti

“C’è una grande carenza di bombole di ossigeno su tutto il basso Molise”. Senza i vuoti non è possibile ricaricarne di nuove e quindi distribuirle a chi ne ha bisogno”. E’ questo l’appello urgente lanciato a mezzo social dal sindaco di Petacciato, Roberto di Pardo e condiviso sui social. Una vera e propria emergenza che rischia di avere serie ripercussione soprattutto in questo momento in cui il basso Molise è fortemente in ostaggio del Covid.