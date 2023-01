Rubati Gratta e vinci e sigarette per un totale ventimila euro, al bar della stazione di servizio Baraonda, sulla Trignina, nei pressi del bivio di Sessano del Molise. Sconfortati i proprietari, si tratta del quindicesimo furto in undici anni di attività. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Carpinone e di Isernia, ma nessuna traccia dei responsabili, si spera di trovare qualche riscontro nelle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

