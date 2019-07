Grandinata su Venafro, l’assessore regionale Vincenzo Cotugno comunica l’approvazione dello stato di emergenza

REDAZIONE

Buone notizie per chi ha subito danni ai mezzi e alle colture, dopo l’eccezionale grandinata che per dieci minuti mise Venafro in ginocchio. A rendere ufficiale la notizia è stato lo stesso Assessore regionale Vincenzo Cotugno che sul suo profilo Facebook e in data 23 luglio 2019 scrive: «La Giunta regionale ha approvato la richiesta dello stato di emergenza per la grandinata che ha interessato giorni fa l’area del venafrano e la costa molisana. Un provvedimento atteso visto i danni ingenti provocati alle colture e ai mezzi. Quindi sembrerebbe che in merito alla straordinaria grandinata, al Comune di Venafro e non solo, la Regione Molise, ha riconosciuto lo stato di calamità naturale e l’attivazione di tutte le procedure conseguenziali atte al riconoscimento di un contributo dedicato alle colture, agli allevamenti, ai veicoli, agli edifici pubblici e privati e alle persone. Per la procedura di risarcimento, l’amministrazione comunale, in data 18 luglio 2019 e a firma del Vice sindaco Marco Valvona comunicava che il Comune di Venafro ha aperto un fascicolo dedicato alla ricezione di tutte le istanze che i danneggiati faranno pervenire al protocollo generale. Inoltre il Comune di Venafro, per agevolare le operazioni di richiesta, ha messo a disposizione un fac-simile di modulo reperibile sul sito istituzionale o presso l’ufficio protocollo dell’Ente. Naturalmente, in allegato al modulo di richiesta danni, si consiglia di fornire: Idonea e chiara documentazione fotografica; descrizione del danno subito; preventivi che attestino una prima quantificazione del danno; fatture che attestino il costo degli interventi urgenti effettuati nelle more della definizione».