Grandinata pazzesca a Campobasso: strade e giardini bianchi (FOTO E VIDEO)

CAMPOBASSO

Questo maggio anomalo continua a regalare davvero sorprese dal punto di vista metereologico. Erano le 13 circa di oggi, giovedì 23 maggio, quando una fortissima grandinata si è abbattuta su Campobasso. Registrati diversi disagi alla circolazione, come testimoniato da video e foto. Finora si registrano oltre 5 cm di acqua e grandine in alcune strade della città. In alcune zone la grandine riversatasi è talmente tanta che sembra neve.

LUNGO LA STATALE, SUBITO DOPO LE GALLERIE

CONTRADA TAPPINO

VIA MAZZINI