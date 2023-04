Grandinata ‘epocale’ ad Agnone, in cinque minuti imbiancata tutta la cittadina (LE FOTO)

Una grandinata del genere ad Agnone non si verificava da anni. In pochi minuti, sul tardo pomeriggio di ieri, giovedì 20 aprile, uno scroscio temporalesco con forte vento di burrasca ha colpito il centro cittadino.

Prima l’acqua a catinelle e poi fulmini e grandine in enorme quantità, le foto parlano più chiaro di qualunque frase ad effetto. La grandine in poco tempo si è sciolta, ma i danni alle coltivazioni, agli alberi da frutto ed ai vigneti devono essere ancora censiti e non saranno sicuramente leggeri.

Foto Robert