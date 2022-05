Chicchi di grandine, grandi come noci, caduti come una raffica di proiettili si sono abbattuti sulle auto in transito sotto un cavalcavia nelle vincinanze di Venafro e le hanno danneggiate.

A terra, inoltre, si è creato uno spesso strato di ghiaccio sconnesso che ha creato grossi problemi di aderenza ai veicoli, ma per fortuna non sono avvenuti incidenti.

