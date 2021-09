Grande successo per “Molise è Musica”: altri 4 concerti prima del gran finale

Termina un’estate meravigliosa caratterizzata da “Molise è Musica” che ha in programma altri 4 concerti prima del gran finale al Teatro Savoia di Campobasso il prossimo 27 dicembre, giorno della Festa della Regione Molise.

Oltre sessanta concerti in altrettante piazze molisane per festeggiare i 50 anni dalla fondazione del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso che, grazie alla sinergia con l’Assessorato regionale al Turismo e Cultura, ha rappresentato la più importante novità di questa estate.

Encomiabile il calore che le migliaia di persone, che hanno assistito alle esibizioni dei docenti e degli studenti del Conservatorio, hanno tributato ai concerti, dal repertorio sia classico che jazzistico.

Il prossimo concerto avrà un valore particolare vista la ricorrenza: sabato 25 settembre, alle ore 18.45, presso la Basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso, in occasione del 131° anniversario dell’Apparizione, il Coro Musicanova si esibirà per le centinaia di pellegrini che accorreranno per la ricorrenza.

Le note di Verdi, Pierluigi da Palestrina, Josquin Desprez, Tomas Luis de Victoria caratterizzeranno l’atmosfera all’interno del santuario tanto amato dai molisani e dai tanti pellegrini che arriveranno da altre regioni.

Il programma estivo continuerà domenica 26 settembre alle ore 19.00 con un doppio concerto a Sesto Campano e Pesche, e martedì 28 settembre a Colli a Volturno.