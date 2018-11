Grande successo per la 45esima edizione della “Su e Giù”, la corsa cittadina conquista ancora

É stato il giovane Michele D’Alessio della Polisportiva Molise a tagliare per primo il traguardo della 45esima edizione della “Su e Giù”. Secondo, invece, Gabriel Tomaro della Avis Campobasso. A giungere a soli 28 minuti e 29 e 12 dal secondo Silvio Alberti della Virtus Campobasso, classificatosi terzo. Traguardo in rosa per la beneventana Ilenia Nicchiniello.

Questi i vincitori della gara podistica cittadina, organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus con il patrocinio del Comune di Campobasso e dell’Assessorato allo Sport della Regione Molise, che ha preso il via questa mattina alle ore 10 con partenza da Piazza della Vittoria. In questa giornata di San Martino quasi primaverile, i quasi 6mila partecipanti alla corsa cittadina sono stati letteralmente baciati dal sole nel percorrere i canonici otto chilometri, lungo le strade del centro, per poi transitare nel Campo di Atletica “Nicola Palladino” e tornare verso il centro storico cittadino, vivacizzato da migliaia di bandierine colorate e dai numerosi gruppi musicali che, con le loro note, hanno allietato la fatica dei partecipanti, insieme alla presenza del prestigioso complesso bandistico “Città di Roccavivara”.

Anche quest’anno si è registrato il boom di presenze: famiglie, giovani e meno giovani, anche con animali al seguito. Campobasso, ancora una volta, si è fatta trovare pronta ad accogliere l’evento tanto atteso dagli amanti della corsa e della passeggiata. Tra i partecipanti, anche il sindaco Antonio Battista.