Grande successo per il corso serale all’Alberghiero di Vinchiaturo

I mesi appena trascorsi, segnati profondamente dalla pandemia da Covid 19, non sono stati facili per il mondo della scuola, che ha dovuto stravolgere completamente il suo sistema tradizionale di didattica in presenza.Nonostante le difficoltàil 19 ottobre all’Alberghiero di Vinchiaturo sono iniziate le lezioni per gli adulti. Il corso serale, per il quale ci sono state tante richieste di adesione, è stata un’iniziativa fortemente voluta dal Dirigente Scolastico e realizzata grazie ad un proficuo lavoro di rete con il CPIA di Campobasso, l’Ufficio Scolastico e le altre scuole del territorio coinvolte. Il corso di secondo livello per adulti è una novità particolarmente importante per l’IPSEOA di Vinchiaturo: offre a molte persone già inserite nel mondo del lavoro la possibilità di poter completare gli studi superiori, ma anche a chi ha già conseguito un Diploma o una Laurea di poter avere maggiori strumenti per inserirsi o confrontarsi con il settore della ristorazione. In questo contesto l’avvio di un nuovo percorso di istruzione e il coinvolgimento di un bel gruppo di persone adulte, motivate ed entusiaste, rappresenta un segnale di speranza e conferma come l’istruzione e la cultura siano dei punti di riferimento in ogni fase della vita, utili per migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Attualmente il corso si svolge interamente on line, grazie all’impegno e alla professionalità dei docenti. I numerosi alunni che frequentano questo percorso il 14 dicembre sono stati coinvolti in un interessante incontro organizzato in videoconferenza dalla docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione sul tema del glutine e della celiachia. Grazie all’intervento della Tecnologa Alimentare Dott.ssa Fabiola Ciciola gli studenti, molti dei quali già impegnati in attività del settore della ristorazione, hanno avuto la possibilità di approfondire le proprietà del glutine, complesso proteico presente in alcuni cereali (frumento, segale, orzo, farro, spelta, kamut, triticale) e che svolge un ruolo fondamentale nella preparazione degli impasti, la cui elasticità è strettamente legata alla composizione proteica delle farine utilizzate. Ci si è soffermati anche sulla celiachia, malattia cronica sistemica autoimmune, sempre più diffusa nella popolazione italiana e indotta dall’ingestione di glutine. Diversi sono stati gli interventi degli studenti, soprattutto in merito alle indicazioni igieniche e tecnologiche da adottare per prevenire il rischio di contaminazioni in ambiente ristorativo e garantire un servizio idoneo per un cliente con esigenze particolari. Un altro argomento esaminato è stato l’etichettatura degli alimenti contenenti glutine, argomento di grande interesse per i corsisti, che si sono mostrati particolarmente motivati nell’intraprendere questo nuovo percorso di istruzione che rappresenta una stimolante sfida per la scuola e per il territorio. L’incontro con l’esperto esterno rappresenta solo una delle tante attività che l’Istituto Alberghiero di Vinchiaturo intende offrire in quest’anno scolastico, caratterizzato da non poche difficoltà.