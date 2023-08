Grande successo per il campus estivo a Castel San Vincenzo, 70 bambini partecipanti

Un successo che è andato ben oltre le previsioni, tanto da coinvolgere 70 bambini, di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, che hanno frequentato con grande interesse il Campus Estivo 2023 organizzato dal Comune di Castel San Vincenzo con la collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile. Tre settimane di puro divertimento in cui i bambini si sono ritrovati nella villa comunale, dalle 9.00 alle 13.00, per testare le proprie qualità, spesso nascoste, di cuoco, pittore, truccatore, artigiano dell’argilla, realizzatore di cestini da intreccio e lavoro ad uncinetto, ma anche per divertirsi con i Nutella e Frutta Party, caccia al tesoro ed altri giochi di gruppo. Un laboratorio artistico “a cielo” aperto, dove ognuno ha potuto esprimere e dar libero sfogo alla propria creatività. “Sono state tre settimane molto intense – commenta con soddisfazione la sindaca Marisa Margiotta – che hanno creato grande gioia nella nostra località, coinvolgendo 70 bambini, con le rispettive famiglie, i quali hanno trascorso questi giorni insieme, nel puro spirito di divertimento, socializzando, interagendo tra loro ma anche con i nostri ragazzi del Servizio Civile a cui va il ringraziamento mio e dell’amministrazione cittadina per l’ottimo lavoro svolto. L’augurio – conclude Margiotta – è quello di poter ripetere questa bellissima esperienza il prossimo anno, magari con numeri sempre più consistenti”.

Nell’ultimo giorno di Campus, prima della grande festa di chiusura, i bambini hanno trascorso parte della mattinata al Museo della fauna appenninica, che tanto interesse suscita tra grandi e piccini per la varietà di fauna in esso ospitata.